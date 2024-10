Bassirou Diomaye Faye reçu par le  Prince Héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman bin Abdelaziz Al Saoud

En visite à Riyad depuis dimanche, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a été reçu ce mardi 29 octobre 2024 par le Prince héritier d'Arabie Saoudite, Son Altesse Royale Mohammed bin Salman bin Abdelaziz Al Saoud, président du conseil des ministres du royaume. " J’apprécie la qualité de nos échanges qui ont porté sur notre volonté commune d’œuvrer au renforcement de la solide et ancienne coopération entre le Sénégal et l’Arabie Saoudite. Nous sommes convenus de hisser ce partenariat à un niveau plus élevé, notamment dans les secteurs prioritaires de l’investissement, de l’énergie, de l’agriculture, de l’industrie et du numérique", a indiqué le président de la République, Bassirou Diomaye Faye sur sa page X. Pour rappel, le chef de l'État BDF a participé, ce lundi 28 octobre, au Future Investment Initiative Forum (FII), une occasion pour lui d'exposer le projet Sénégal 2050 aux investisseurs saoudiens.