Basket / Tournoi Pré-qualification aux JO 2024 : Les Lions de Pabi s’imposent face au Nigeria

Après trois semaines de préparation, l'équipe nationale masculine de basket a joué son premier match dans le cadre du tournoi pré-qualification aux Jeux olympiques 2024. Pour leur entrée en lice, les Lions ont fait le plus dur en venant à bout d’une très belle équipe du Nigéria battue 93-87 au bout du suspense.



Le sélectionneur sénégalais, Mamadou Gueye Pabi, peut ainsi sereinement se projeter sur le match de jeudi (17h00 gmt) face au Mali pour s’emparer de la tête du groupe A. Un peu malmenés par les nigérians qui se sont montrés très adroits sur les tirs et très véloces dans les transitions offensives, les sénégalais ont très vite repris le contrôle. Avec une bonne défense et un jeu offensif plus fluide, le Sénégal a inversé la tendance.



Rappelons que le Sénégal devait normalement jouer un deuxième match contre l’Ouganda ce mardi, mais les Ougandais sont forfaits suite à des problèmes d’ordre financiers que rencontre leur fédération nationale. L’équipe qui sortira de ce premier tour pourra ensuite aller disputer un tournoi qualificatif pour espérer décrocher le sesame pour Paris 2024.