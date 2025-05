Basculement au gaz de ses unités de production de Bel Air : Une opération sans impact pour les clients (Senelec)

La Senelec a entamé le basculement au gaz de ses unités de production de Bel Air, d’une capacité totale de 335 MW, entre le 13 et le 19 mai 2025, dans le cadre de sa stratégie « Gas to Power ».



Arouna Baldé, directeur de l’exploitation du système et des achats à la Senelec, a expliqué que cette opération vise à améliorer l'efficacité énergétique tout en réduisant les coûts et les émissions.



Un premier bilan de la journée du 13 mai a été effectué avec succès. « Aucune plainte n’a été reçue de la clientèle. Aucune coupure d’électricité n’est observée depuis cette phase de basculement... », a-t-il déclaré, rassurant ainsi les usagers.



Cette transition s'inscrit dans la volonté de la Senelec de moderniser son parc de production tout en garantissant la continuité et la qualité du service pour ses clients.