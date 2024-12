Barthelemy Dias : « J'ai voulu apporter un démenti clair et incontestable à l'opinion nationale et internationale concernant la nature des hommes qui dirigent ce pays. »

Le maire de Dakar, à la suite de son point de presse « interdit », a écrit un message sur sa page Facebook : « Aujourd'hui, j'ai voulu apporter un démenti clair et incontestable à l'opinion nationale et internationale concernant la nature des hommes qui dirigent ce pays. Ils manipulent l’opinion publique à travers des communiqués mensongers, cherchant à divertir les Sénégalais et les Sénégalaises, les Dakaroises et les Dakarois. Mais à quelle police peut-on vraiment se fier ? », a fait savoirBarthelemy Dias qui appelleses militants à être unis et mobilisés.