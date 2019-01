Bargny/ Régates de la réconciliation : « Aujourd’hui la jeunesse Bargnoise s’est réconciliée avec elle-même »

L’association « WAA CAMBIS bou BARGNY CA KANAM », a organisé ce Samedi 19 Janvier 2019, la première (1ère) édition des Régates de la réconciliation de Bargny. Placée sous le parrainage de Monsieur Alyoune Badara Diop, Secrétaire Général de l’Agence de l’Informatique de l’État (ADIE) et leader du Mouvement Bargny CaKanam, elle a été une occasion pour ce dernier de réaffirmer son soutien indéfectible à la jeunesse Bargnoise. Aux côtés d’illustres personnalités, M. Diop s'est dit honoré d’avoir été choisi comme parrain de cette 1ère édition qui a atteint tous les objectifs. En effet, selon lui, « aujourd’hui la jeunesse Bargnoise s’est réconciliée avec elle-même ». Il a saisi cette opportunité pour lancer un appel à cette jeunesse à maintenir « ce climat de cohésion et de paix ». Il sera appuyé en cela par le Baobab, M. Mar Diouf, ancien maire de Bargny et M. Mamadou Guèye tous venus témoigner de leur soutien au nouvel homme fort de Bargny.