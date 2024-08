Baptême des édifices de Linguère : Des figures emblématiques de la commune immortalisées...

Conscient de la contribution exceptionnelle d'illustres fils de sa commune, le Maire de la ville de Linguère, Aly Ngouille Ndiaye, en collaboration avec son équipe municipale, a baptisé plus d'une trentaine de rues, des établissements (scolaires, culturel et sanitaire ) dans la localité. Ainsi, des noms à l'image de Leyti Ndiaye, ancien maire de Linguère, Mbayang Leyty Ndiaye, Alassane Thiobane entre autres serviront désormais d'indication pour certaines rues à Linguère.

La grande avenue qui coupe la ville de Linguère en deux, portera désormais le nom de Bouna Alboury, une autre avenue porte également le nom de Feu Docteur Daouda Sow, ancien président de l'Assemblée nationale du Sénégal.



Ce samedi 03 Août 2024 s'est déroulée la cérémonie du baptême de ces édifices. Elle a regroupé l'ensemble des familles des parrains, des invités, des notables, entre autres, au grand bonheur de l'ancien ministre de l'intérieur, actuel édile de Linguère, Aly Ngouille Ndiaye.

Dans sa communication, il souligne : "c'est une grande fierté et une profonde émotion que d'honorer la mémoire et la contribution exceptionnelle de ces illustres fils du terroir".

Poursuivant, le Maire Aly Ngouille Ndiaye de dire que ces hommes et femmes qui ont marqué l'histoire et leur empreinte au profit de la belle ville de Linguère, méritent aujourd'hui tous les honneurs. De ce fait, ces anciennes générations, de par leur dévouement, leur engagement et leur courage constitueront de nos jours une inspiration pour la génération future.