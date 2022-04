Bambilor : Installation d’une maison de justice pour faciliter l'accès à tous les citoyens.

La Direction de la Justice de Proximité et de la Promotion de l'Accès au Droit (DJPPAD) a procédé à l'inauguration de la maison de justice de la commune de Bambilor ce 11 avril 2022.



Cette initiative fait partie d'un programme qui va permettre l'installation de 12 Maisons de Justice, sur toute l'étendue du territoire. Cette cérémonie qui a vu la participation de la Secrétaire Générale du Ministère de la justice, le représentant de la cheffe de la coopération de l'UE, le maire de ladite commune, des autorités coutumières et religieuses, a marqué le démarrage des activités de la dite maison de justice qui "va rapprocher davantage les populations et les services de l'administration judiciaire. Elles ne seront plus obligées de faire le déplacement jusqu'à Rufisque", indique Diagne Diop, l'édile de cette localité.



Ce programme de grande envergure "accompagne la mise en œuvre de la nouvelle carte judiciaire du Sénégal, pour assurer un accès équitable à tous les citoyens, sur l'ensemble du territoire, à une justice efficace et de qualité", selon la Secrétaire générale du ministère de la justice, Mme Aïcha Gassama Tall.



Jusqu'ici, les juridictions étaient largement concentrées autour de Dakar et de quelques grandes villes, limitant drastiquement l'offre de justice dans certaines zones du pays. Le rapprochement entre la justice et le justiciable est un impératif d'égalité, de préservation des droits et d'équité territoriale.



Le lancement de ces activités a eu lieu le 18 Mars 2022 dernier, avec l'inauguration de la Maison de justice de Saint-Louis. Après Bambilor, ce sera au tour de Keur Massar d'accueillir à son tour une maison de justice qui est un projet de l'Union Européenne en Appui au Renforcement de l'État de droit ( PARED).