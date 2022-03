Ballon d’Or européen 2022 : Sadio Mané peut le gagner selon son agent, Bjorn Bezemer…

Comme à l’habitude de le dire l’attaquant international sénégalais, Sadio Mané : « Il faut toujours croire en ses rêves. »

Invité spécial de la télévision futurs médias, Bjorn Bezemer, l’agent du joueur, a fait savoir lors de cet entretien, que Sadio rêve de gagner un ballon d’or européen. « Quand j’ai vu Sadio pour la première fois, je lui ai demandé c’est quoi ton rêve ? Il m’a dit qu’il voulait gagner le Ballon d’Or européen un jour. »



Un rêve toujours d’actualité pour le Lion de la Téranga.

Un rêve de gamin que l’attaquant de Liverpool a caressé du bout des doigts en 2019, alors qu’il était l’un des favoris du trophée doré décerné par France Football.



Devancé par Messi, Van Dijk et Cristiano Ronaldo, Mané avait pourtant réalisé une saison de haute facture en remportant la ligue de champions, le titre de co-meilleur buteur de la Premier League en plus d’être finaliste de la CAN 2019.

Récemment vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2022), SM10 qui avait inscrit le tir au but décisif lors de la finale, a encore remis ça lors des matches de barrages contre l’Égypte (1-0, 0-1, tab 3-1.)



Dans la forme de sa vie malgré les turpitudes parfois notées avec son club, Liverpool, le senegalais porte sur ses épaules son équipe nationale en plus d’être bon avec les Reds. Ce qui fait dire à Bjorn Bezemer que : « Cette année c’est possible, France football a changé le règlement. S’il réussit à remporter les trois trophées avec Liverpool (Premier League, Ligue des champions et coupe d’Angleterre) en plus des éliminatoires de la CAN 2023. Il y a la coupe du monde qui arrive avec le Sénégal, pour moi ce sera une possibilité. »

À présent, le ballon sera décerné sur la base de la saison sportive et non pas de l’année civile comparé à l’ancienne saison ou on jugeait sur deux demi-saisons. Selon France football, en plus des 100 électeurs qui vont voter au lieu des 170 auparavant, « l

a prochaine remise du trophée aura lieu en septembre ou octobre 2022 et portera sur la saison débutée un an plus tôt, tenant compte notamment de la Ligue des champions masculine (finale le 28 mai.)

Si le mondial Qatar 2022 qui démarre le 21 novembre 2022 jusqu’au 18 décembre, sera hors bilan, Mané peut encore y croire.

Pour ce qui concerne l'avenir de son protégé à Liverpool, il est resté assez évasif. « Si la question est de savoir si je parle de la prolongation de Sadio avec Liverpool, la réponse est non ! C’est un joueur exceptionnel… Il y a beaucoup de rumeurs qui l’envoient en Espagne, en France, en Allemagne etc. Il a bientôt 30 ans, jusqu’à aujourd’hui, on a toujours pris de très bonnes décisions. »