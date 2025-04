Bal 2025 : Une première victoire saisie avec détermination, l’ASC Ville de Dakar prête à marquer l’histoire

Après leur triomphe, dans un climat festif, Harouna Amadou Abdoulaye, porte-parole de la Ville de Dakar, a fait part de son bonheur face à cette première victoire significative pour l'équipe. Présent depuis mars, il témoigne de la minutie de la préparation débutée à Dakar et poursuivie à Mbour. Les résultats sont présents : l'équipe entame la compétition avec une victoire initiale, un commencement de tournoi qui renforce la foi et la résolution de chacun. Abdoulaye met en évidence que ce triomphe, fruit d'un travail acharné et d'une coopération entre les joueurs, est d'autant plus bénéfique, propulsant l'équipe vers de nouveaux buts.







Libass Faye, le coach de l'équipe, a exprimé son opinion concernant le rôle crucial de l'expérience dans la compétition. Il a particulièrement souligné l'apport précieux d'un joueur tel qu'Eke, engagé pour sa grande expérience dans ce type de compétition. « C'est un jeu qui a créé cinq tickets », souligne Faye, en mentionnant l'expérience de ce joueur. C'est une expérience essentielle, notamment pour une première participation. L'entraîneur met aussi l'accent sur la nécessité pour les joueurs de faire preuve de patience afin de démontrer leur valeur sans se précipiter, un équilibre à la fois ardu et crucial à conserver tout au long du tournoi.







Malgré quelques obstacles internes, l'équipe a démontré une résilience admirable. Faye a souligné que, même en considérant le remplacement de quelques joueurs, les compétences de l'équipe restent remarquables. « Il peut à tout moment changer la donne », dit-il, en se référant à l'influence possible de ses joueurs. Selon l'entraîneur, c'est cette combinaison de fraîcheur, de compétence et d'expérience qui permettra à l'équipe de poursuivre sa progression et de créer la surprise lors des prochaines rencontres. La compétition ne fait que débuter, et avec une telle énergie, des performances optimales sont à prévoir.