Badara Gadiaga : « J’ai entendu le message de l’effaceur, mais je préfère aller en prison plutôt qu’avoir les mains liées »

« Entre le déshonneur et la guerre, je choisis la guerre… » ! Tels sont les propos du chroniqueur Badara Gadiaga, exprimés sur le plateau de « Jakaarlo Bi » sur la TFM, soulignant que « la liberté d’expression doit être plus que jamais préservée ».



Réagissant à la récente mise en garde du Premier ministre concernant certaines prises de parole de chroniqueurs et d’acteurs des médias, Badara Gadiaga n’a pas mâché ses mots : « Personne ne peut m’empêcher de donner mon point de vue, dans le respect, sur les questions d’actualité. La liberté d’expression existe et je compte pleinement l’exercer… cette démocratie va respirer par la force… ».



Revenant sur l’arrestation du jeune chroniqueur Abdou Nguer, Badara Gadiaga a rappelé : « On ne peut pas museler cette liberté qui fait le charme de cette démocratie. Nous serons toujours debout pour la défendre. »