Baccalauréat 2020 : Le centre Lycée Sergent Malamine Camara affiche des résultats satisfaisants.

Le centre Sergent Malamine Camara affiche des résultats satisfaisants après la publication du premier tour des résultats de l'examen au baccalauréat, si l'on se fie aux propos des présidents des deux jurys dans ce centre.



Pour le président du jury 1345, El Hadj Ibrahima Samb, ces résultats sont globalement satisfaisants par rapport aux résultats de l'année dernière. "Globalement on peut considérer que les résultats sont satisfaisants pour 605 candidats, 130 sont admis d'office et 190 admissibles. Ce qui veut dire que à l'issue du second tour on va atteindre plus de 50% de réussite pour ce jury".



Le constat reste également le même au jury 1344. Selon le président de ce jury, le Dr Moussa Guèye, comparés à ceux de l'année dernière, on peut considérer que les résultats de cette année sont satisfaisants et vu également le contexte de la pandémie Covid-19. Par ailleurs, le Dr Moussa Guèye invite les candidats admissibles à opérer de très bons choix pour cumuler le nombre de points demandés afin de franchir le second tour...