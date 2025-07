Bac à Kaolack - Premier du centre de Ngane : l'appel du bachelier qui écrit avec ses pieds aux autorités du pays

Premier du jury 1293 du lycée mixte de Ngane Saër à Kaolack avec Mention Bien au baccalauréat 2025, l'élève en situation de handicap, Pape Natango Mbaye, qui écrit avec ses pieds, est revenu sur son parcours scolaire. De l'école élémentaire Gawane au CEM Ngane, puis au lycée Ngane Saër, ce jeune homme de 19 ans, qui n'a jamais eu une moyenne inférieure à 17/20, a évoqué son baccalauréat obtenu avec brio, malgré son handicap.



« J'étais vraiment fier de moi parce que c'était un objectif que j'ai atteint. Depuis trois ans j'y travaille pour obtenir le baccalauréat avec mention. C'était un rêve. Cela n'a pas été du tout facile parce que faire la terminale c'est difficile avec la pression. Aussi, étudier en tant qu'handicapé, ce n'est pas facile. D'abord, il y a les longues distances et autres difficultés qui peuvent affecter les résultats. En plus, j'utilise mes pieds pour écrire. Mais on a su bien gérer », a déclaré Pape Natango Mbaye, face à la presse.



Selon lui, l'idée d'écrire avec ses pieds lui est venue à l'esprit : « Quand je me suis inscrit, je restais à l'école sans écrire, après je me suis dit que comme les mains ne fonctionnent pas, pourquoi ne pas chercher une autre solution. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à écrire avec les pieds. Au début, c'était très difficile mais avec le temps je me suis habitué. »



Tout cela a été possible grâce au soutien indéfectible de sa famille et de ses encadreurs. « L'école m'a mis dans de très bonnes conditions et je les remercie beaucoup. Mention spéciale à mes camarades de classe, ils m'ont toujours accompagné et soutenu. Ma famille, particulièrement ma mère, elle s'est sacrifiée pour moi. C'est à cause de moi qu'elle ne travaille plus. Vraiment, ils m'ont tous soutenu. »



Avec le bac en poche, Pape Natango Mbaye rêve plus grand. C'est pourquoi il a lancé un appel aux autorités pour qu'il bénéficie d'un accompagnement approprié afin de poursuivre ses études supérieures dans de bonnes conditions. « Je compte continuer mes études supérieures parce que j'avais déjà choisi une filière qui s'appelle MPI (Maths, Physique, Informatique), je veux continuer mes études sur cette filière. Je lance un appel aux autorités pour leur dire d'aider les handicapés parce qu'ils en ont besoin. J'avais commencé à me soigner mais faute de moyens, je n'ai pas pu continuer mes traitements. »