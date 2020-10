BILAN D'ÉTAPE DU CODE MINIER 2016 : « Il s'agit pour nous de faire un bilan après quatre ans de mise en oeuvre du code » ( A.Aziz Sy, DG SGO)

Le Directeur Général de Sabodala Gold Operations SA, Abdoul Aziz Sy, venu participer à la cérémonie d'ouverture des ateliers organisés en prélude au Forum qui va porter sur le « Bilan d'étape du Code minier de 2016 après quatre ans d'application », est revenu sur les attentes des résultats qui vont en découler.



Selon le DG de SGO, « il s'agit pour nous de faire un bilan après quatre ans de mise en œuvre du code. Sur les quatre journées, il y a six thèmes qui ont été retenus par le comité d’organisation : L’évolution et la mise en place des fonds qui ont été créés par la loi 2016, le fonds d'appui de développement des collectivités territoriales, le fonds d'appui et de péréquation de ces collectivités locales, le fonds d'appui du secteur minier. Il y’a aussi d'autres thématiques sur le contenu local, les questions environnementales, les retombées financières etc... »



Les conclusions des ateliers seront présentées à Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, à l'occasion du Forum sur le Bilan d'étape du Code minier 2016. Cette cérémonie d'ouverture officielle des ateliers thématiques en prélude au Forum s’est tenue ce 13 octobre à Diamniadio.