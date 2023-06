BAMBEY- Vers la création de maisons C50%PN dans des localités afin de servir de relais entre petites entreprises et le club

Bambey-commune a chaleureusement accueilli la délégation du Club 50% de Préférence Nationale conduite par Serigne Modou Bousso Dieng. Le chef religieux et leader d’opinion était accompagné de Assane Sylla, Directeur Général du groupe Ecotra. Une grande rencontre a ainsi été déroulée avec les exécutifs locaux, plusieurs mouvements de femmes et associations de jeunes. Ces derniers ont été imprégnés des objectifs du Club 50% PN qui sont, comme prévus par son promoteur Abdoulaye Sylla, d’aider les entreprises locales à convaincre l’État de l’urgence qu’il y a à faire respecter le contenu local et surtout à leur confier l’exécution des marchés publics. Assane Sylla, dans sa communication, annoncera la création imminente de maisons C50PN dans certaines localités afin qu’elles servent de relais entre les petites entreprises et le club.