BAMBEY - Affaire des Jeunes arrêtés suite aux financements du Fongip - Les familles des inculpés font remarquer le caractère long de la détention (04 mois)

Bambey est encore secouée par cette série d’arrestations de jeunes supposés trempés dans l’affaire de détournements de financements du Fongip en partenariat avec le CMS. Il s’agit, en effet, d’une ligne de crédits exécutée pour le compte dudit fonds par le canal de la structure bancaire au profit de bénéficiaires qui ont manqué de respecter les échéances. Certains de ses bénéficiaires avaient argué que l’argent dégagé et placé dans leurs comptes était offert donc non remboursable.

Dans une suite logique, plusieurs jeunes ont été arrêtés par la DIC. Il s’agit principalement des commerçants Pape Faye, Lamine Dione, des leaders politiques Ousmane Camara Diouf et Ndiaw Kâne. La gendarmerie avait aussi mis la main sur Djiby Diaw. Ce dernier est un agent de l’antenne du Crédit Mutuel du Sénégal de Bambey. À côté de ces arrestations, un mandat d’arrêt international a été lancé contre El Hadj Dia, responsable politique Apr dans la même commune.

Quatre mois après, aucune liberté provisoire n’a été accordée et les détenus continuent de croupir en prison à Thiès, pour l’essentiel. Des membres de la famille des détenus et des jeunes appartenant à l’Apr, dont la majeure partie ont soutenu le Pastef lors des élections législatives, regrettent le caractère long de la détention et invitent à des voies de sortie.