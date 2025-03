BAD : Le Mauritanien Tah rallie des soutiens clés, Hott en difficulté

Alors que la candidature d'Amadou Hott, représentant du Sénégal, semble marquer le pas, l'un de ses principaux rivaux, le Mauritanien Sidi Ould Tah, multiplie les soutiens stratégiques. Jusqu'à présent, Hott n'a été reçu que par un seul chef d'État, celui du Gabon. En revanche, Tah enchaîne les appuis : après avoir obtenu le soutien discret mais crucial du président ivoirien Alassane Ouattara, il est en passe de rallier à sa cause le Congo-Brazzaville, la Tunisie et même l'Italie. Selon la revue ConfidentielDakar lue par DakarActu , ces alliances pourraient s'avérer déterminantes dans la course à la présidence de la Banque africaine de développement (BAD).



La diplomatie sénégalaise tente de soutenir activement la candidature d'Amadou Hott. Le Maroc a reçu le candidat sénégalais par l'intermédiaire de son ministère des Affaires étrangères, mais n'a pas encore officialisé son soutien. Pendant ce temps, le président congolais Denis Sassou Nguesso, traditionnellement allié du Sénégal, a réservé un accueil privilégié au Mauritanien, marquant un revirement notable.



Du côté de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a laissé filtrer des signaux clairs en faveur de Tah, un choix qui pourrait influencer les décisions au sein de l'UEMOA, où la Côte d'Ivoire joue un rôle central. Par ailleurs, l'Italie semble également pencher en faveur du candidat mauritanien, qui pourrait également compter sur le soutien de l'Arabie Saoudite, un actionnaire influent de la BAD.