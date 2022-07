Auto-Emploi des jeunes : Le directeur de l'ANPEJ très satisfait de l'état d'avancement des travaux de la ferme de Sangalkam.

Accompagné d'une forte délégation, le directeur Général de l'Agence Nationale pour la promotion de l'Emploi des jeunes, Tamsir Faye, a effectué une visite à la ferme de Sangalkam ce 6 juillet 2022. "Nous sommes là pour une visite de chantier qui s'inscrit en droite ligne de tout ce que nous faisons depuis 2019. Cette ferme de Sangalkam est un maillon de différentes fermes que nous avons mises en place un peu partout au Sénégal. Sur ce site nous avons fait des investissements très importants. Nous avons un poulailler qui va recevoir plus de 2.000 sujets. Nous avons, avec toutes les commodités, prévu une salle de stockage pour les produits qui seront récoltés, un bloc administratif, des bassins pour la pisciculture, un enclos pour l'élevage des bovins, etc...", a-t-il annoncé.



Déjà sur place il y a des jeunes qui sont en activité depuis plus de quatre ans." C'est le cas du jeune Cissé qui occupe un terrain pour la culture d'aubergine, de maïs et de canne à sucre", fera-t-il savoir.



Plus de 300 millions sont injectés sur les différentes plateformes mises en place dans le cadre de ce projet. La ferme de Sangalkam qui est toujours en chantier sera opérationnelle d'ici fin août, selon toujours le Dg de l' l'ANPEJ qui a été accompagné dans cette visite par les autorités de la dite localité. "Ce modèle a un double objectif, favoriser l'implantation d'infrastructures modernes d'appui à la production et appuyer les jeunes dans la maîtrise des itinéraires techniques et dans le développement des compétences sur toute la chaîne de valeur agricole" a-t-il ajouté. À terme, ce sont 23 fermes qui seront mises en service par l’ANPEJ avec l’appui de ses partenaires.