Augmentation considérable des recrutements et des dépenses d'hospitalisation:" Un recrutement de 1 148 nouveaux agents opéré par les nouvelles autorités en deux mois"( Arona O. Kane).

Dans une contribution publiée ce jour intitulée " Le PROJET est mal parti , Les Germes d’un Échec Probable", Arona Oumar Kane, Ingénieur logiciel, a fait état de recrutements massifs par les nouvelles autorités. " Rien n’a changé dans les pratiques de gabegie de l'administration publique. Pire, avec l’installation des nouvelles équipes, une augmentation considérable des recrutements est constatée dans la fonction publique sur les mois de mai et juin 2024".



À l'en croire, " un recrutement de 1 148 nouveaux agents a été opéré par les nouvelles autorités en deux mois. La masse salariale mensuelle de la fonction publique a ainsi bondi de 2 milliards de FCFA depuis le mois d’avril 2024, passant de 114,89 milliards de FCFA à 116,82 milliards de FCFA", a-t-il informé. Et ajouter " Clairement, nous ne sommes pas dans la rationalisation. Au contraire, les dépenses non productives sont en train d’exploser et tout ce qu’on nous avait promis sur la lutte contre le gaspillage s’est avéré inexact dans la réalité".



Revenant sur les dépenses d'hôpitalisation, l'ingénieur de révéler: " Autre fait inquiétant, les dépenses d’hospitalisation des agents de l’Etat qui, sous le précédent régime, plafonnaient en moyenne autour d’1 milliard de FCFA par mois, sont brusquement passées à 1,5 milliard de FCFA. Soit +50% d’augmentation des frais d’hospitalisation des fonctionnaires depuis Mai 2024, sans que le contexte sanitaire ne le justifie".



Et de marteler. " Il faudra d’ailleurs vérifier si nous ne sommes pas en présence d’un cas de détournement de deniers publics, maquillé dans la prise en charge médicale des fonctionnaires. La lumière doit être faite sur ce dérapage des dépenses de santé de la fonction publique et sur d'éventuels autres postes de dépenses sur lesquels une telle augmentation inopinée pourrait être relevée".