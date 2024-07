Audience à la Primature : Sonko rencontre les représentants des commerçants de Colobane

Les échanges ont porté sur les solutions globales à apporter aux enjeux du marché et du cadre de vie. Le PM Ousmane Sonko a écouté l'ensemble des parties prenantes à cette rencontre, afin de trouver des solutions pérennes.

La rencontre s’est tenue en présence du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, du Ministre du Commerce et de l’Industrie, du Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, du Ministre de la Microfinance de l’Économie sociale et solidaire, de la Déléguée générale de la DER et du préfet de Dakar, entre autres.