Au nom du Pakistan, je souhaite au peuple et au Gouvernement du Sénégal une très bonne fête nationale.

À cette occasion, nous réitérons notre volonté de continuer à renforcer les liens entre nos deux pays. Le Pakistan et le Sénégal entretiennent des relations fortes, basées sur une foi commune et renforcées par l'esprit de la coopération sud-sud.



Le Pakistan apprécie le leadership régional du Sénégal, comme il l'a démontré lors de sa présidence de l'Union africaine.

Une fois de plus, je souhaite au Sénégal une très bonne fête nationale.