Attentat déjoué de décembre 2016 : condamné à 30 ans de reclusion, Hicham el Hanafi sera expulsé de la France.

Jugés pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes terroristes, Hicham Makran, Yassine Bousseria et Hicham El Hanafi ont été condamnés à des peines de 22 à 30 ans de réclusion.



Les deux Strasbourgeois ont respectivement pris 22 et 24 ans tandis que le marocain qui est le benjamin de la bande a écopé de 30 ans de prison assortie d'une peine de sûreté de deux tiers.



À la fin de sa peine, Hicham El Hanafi sera expulsé du territoire français.



Embrigadé par un ancien policier marocain du nom d'Abdeslam Tazi, Hicham El Hanafi a eu un parcours presque impressionnant en visitant une trentaine de pays dont le Sénégal. Arrivé en septembre 2013 au Portugal via Bissau après un passage en Gambie, il a réussi à se faire passer pour un opposant marocain opprimé pour sa participation au printemps arabe. Il obtient le statut de réfugié politique et parcourt presque tous les pays d'Europe en trempant dans des activités délictuelles qui l'ont vu changer d'identité au moins 14 fois.



Il s'est aussi rendu en Syrie où il aurait suivi un entraînement dans les bastions de l'État islamique. Avec des cadres français haut placés de l'organisation terroriste, ils planifient des attaques terroristes après celles du 13 novembre 2015. Mais le projet sera déjoué par la Direction générale de la sécurité intérieure française grâce à un agent infiltré.



Arrêté en novembre 2016, Hicham El Hanafi est écroué pour association de malfaiteurs terroristes. Avec cette décision de la cour d'assises spéciale de Paris, il ne devrait pas sortir de prison avant 2028. Il dispose de quinze jours pour faire appel.