Attentat de Yarakh: le ministre de la justice promet un « traitement sévère » aux auteurs

L’attentat au cocktail Molotov qui a été commis à Yarakh était aussi menu de la déclaration du ministre de la justice, garde des sceaux, Ismaïla Madior Fall qui faisait face à la presse ce 7 août, et qui cherchait à rétablir la vérité des faits sur l’actualité judiciaire de ces dernières heures. L’autorité a qualifié l’acte de terrorisme qui, selon lui relève de faits criminels et a tenu à rappeler les dispositions de la loi réprimant des faits similaires. Pr Ismaïla Madior Fall annonce de lourdes sanctions à l’endroit des auteurs conformément aux textes réglementaires condamnant les actes terroristes.



« De tels actes appellent à un traitement sévère. », a déclaré le ministre de la Justice. A en croire Pr Ismaïla Madior Fall, plusieurs arrestations faites ces derniers jours voire ces derniers mois ont trait à des actes de terrorisme et appel à l’insurrection. Il a précisé que les arrestations sont faites essentiellement dans les régions de Dakar et de Ziguinchor.



« Ces arrestations s’inscrivent dans le rétablissement de l’ordre et de la sécurité publique. », a soutenu Pr Ismaïla Madior Fall qui n’a pas manqué de démentir l’information selon laquelle les maisons d’arrêt et de correction étaient engorgées. Pour l’autorité, les prisons sénégalaises ne sont pas remplies comme le soutiennent certains.