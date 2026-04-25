Attaques rebelles au Mali : le concert de Youssou Ndour menacé à Bamako

Plusieurs villes du Mali ont été la cible d’attaques rebelles ce samedi 25 avril 2026, faisant craindre une dégradation sécuritaire jusque dans la capitale, Bamako.

Selon les premières informations, des éléments du FLA et du JNIM auraient envahi la localité de Kati, située au nord-ouest de Bamako. Une zone stratégique qui abrite notamment des installations militaires importantes.

Dans un message d’alerte, l’état-major des Forces armées maliennes (FAMA) a confirmé la présence de groupes armés terroristes non identifiés ayant pris pour cibles, tôt ce samedi, plusieurs positions et casernes aussi bien dans la capitale que dans d’autres localités du pays. Les combats seraient toujours en cours, tandis que les autorités appellent les populations au calme et à la vigilance.

Cette situation sécuritaire pourrait avoir des répercussions sur l’agenda culturel. Le chanteur sénégalais, roi du mbalax, Youssou Ndour, accompagné de son groupe le Super Étoile, doit se produire, ce samedi, à Bamako dans le cadre d’une soirée prévue à l’Hôtel Amitié.

Arrivé la veille, vendredi 24 avril, l’artiste avait reçu un accueil chaleureux de la part des organisateurs et de plusieurs personnalités. Toutefois, au regard du contexte sécuritaire actuel, la tenue de ce concert apparaît désormais compromise et pourrait faire l’objet d’un report.