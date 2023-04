Attaques contre Idrissa Seck : Le patron de « Rewmi » invite ses militants à ne pas répliquer aux responsables de Benno, sauf…

« J’invite tous les responsables du parti Rewmi à ne pas réagir aux attaques des responsables de la coalition Benno Bokk Yaakar (BBY), quelques violentes et inappropriées qu’elles puissent être ». C’est la première phrase que le patron du parti Rewmi a émise à l’endroit de ses militants. Malgré certain responsables de Benno qui ont attaqué leur leader à l’occasion de la récente sortie de celui-ci, les responsables politiques de Rewmi seront obligés de se retenir contre toute réplique. Idrissa Seck estime que l’attitude appropriée serait de « ne pas réagir » sauf s’il s’agit du président Macky Sall ou à l’extrême limite, son Directeur de cabinet Abdoulaye Daouda Diallo.

Le président du Conseil économique, social et environnemental appelle ses souteneurs à considérer tout autre commentaire comme des insignifiances.

« Je leur demande, par conséquent, de poursuivre l’application stricte de la feuille de route que je vous ai déclaré avoir été fixée par le Président de notre coalition : « Fortifier et consolider l’unité et la solidarité au sein de notre coalition. », a servi Idrissa Seck.