Attaque dans la bande de Gaza et Conflit Israël-Iran : la Coalition Sénégal -Palestine exige l’arrêt des attaques et la suspension des relations diplomatiques avec Israël

La coalition Sénégal-Palestine dénonce avec la dernière énergie l’attaque d'Israël contre l’Iran qui a été déclenchée le 13 juin 2025. Cette attaque faisant suite à une série de bombardements opérés dans la bande de Gaza.



Ainsi, dans un communiqué de presse fait à Dakar, le 18 juin 2025, « la coalition Sénégal-Palestine condamne avec la plus grande fermeté, le comportement belliciste d’Israël, qui, après avoir semé un chaos total dans la bande de Gaza à travers des actes génocidaires visant clairement à éradiquer le peuple palestinien de la surface de la terre, a décidé en pleine violation de toutes les règles du droit international d’attaquer l’Iran le 13 juin 2025. À ce jour, plus de 400 personnes ont été tuées du côté iranien », a-t-on fait savoir.



Selon les membres de cette coalition, « cette guerre, déclenchée une fois de plus par Israël, s’inscrit dans une longue série d’agressions contre ses voisins, comme si l’État israélien s’arrogeait le droit de décider, selon ses humeurs, de la paix ou de la guerre au Moyen -Orient ».

De plus, « le comportement d’Israël rappelle tragiquement les heures les plus sombres de l’histoire contemporaine. Comme le décrit avec justesse le colonel américain, Nathan McCormack, Israël agit comme une véritable secte de la mort, dirigée par un premier ministre entouré d’un cercle de judéo-suprémacistes n’ayant aucun respect pour la vie humaine. »



Mais aussi, « le conflit israélo-iranien ne doit cependant pas nous faire oublier ce qui se passe en Palestine, en particulier à Gaza, où le génocide du peuple palestinien se poursuit sous les yeux du monde. »

« Leur seul "crime" : avoir existé avant l’arrivée de l’oppresseur », soutient-il.

Et d’ajouter : « Aujourd’hui, Israël semble déterminé à mener une guerre génocidaire de tous les peuples qui osent se dresser contre sa domination. »

Dans ce sillage, elle appelle à la cessation immédiate des attaques et à la rupture des relations diplomatiques entre le gouvernement du Sénégal et Israël.



« C’est pourquoi, nous, Coalition Sénégal-Palestine, appelons : à l’arrêt immédiat des attaques contre l’Iran et dans la bande de Gaza, à la rupture des relations diplomatiques entre l’État du Sénégal et Israël, en cohérence avec les principes de justice, de paix et de souveraineté des peuples », a déclare-t-elle.