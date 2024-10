Atelier sur le leadership féminin dans l’administration publique : Le Ministre de la Fonction publique annonce la mise en place d'une académie pour l'accès des femmes à des postes de responsabilité

Un atelier de lancement de l’Académie de leadership féminin intitulée « Linguère Ndatte Yalla », s’est tenu, ce mardi 15 octobre 2024. Cet événement présidé par le Ministre de la fonction publique, Olivier Boucal, a vu la participation de l’ambassadeur d’Allemagne, et des ministères sectoriels entre autres. L’objectif était d’informer les parties prenantes de l’existence de l’académie de leadership féminin « Linguère Ndatté » et des opportunités qu’elle offre aux femmes, dans leur carrière dans l’administration.

Dans son intervention devant la presse, le ministre Olivier Boucal a rappelé la volonté du président de la République consistant à faire de la réforme de l’administration un levier pour le développement socio-économique du Sénégal.





À ce propos, il pense qu’il faut une administration solide capable de pouvoir porter tous les changements. Néanmoins, cela ne saurait faire si État du Sénégal ne dispose pas d’une administration équilibrée qui embarque tous les segments de la branche de la société. D’ailleurs, il annonce qu’après l’étude d’un rapport, il a été constaté des déséquilibres au niveau de la représentation entre hommes et femmes et que les femmes étaient réellement peu représentées au niveau de la hiérarchie A.

Alors, pour lui, il y a d’autres facteurs qui viennent compromettre l’égalité homme et femmes au niveau de l’administration. Donc, pour corriger, une académie est mise en place pour outiller les femmes, les capaciter et les motiver. Ceci, pour qu’elles puissent saisir réellement les opportunités et accepter les postes de responsabilité pour des directions.

Un jury dirigé par une femme sera chargé de dérouler le test de sélection pour les femmes qui seront représentées afin de procéder à la sélection. Une première cohorte de la phase pilote, comporte 20 femmes issues de 5 ministères. Mais, il renseigne que dans les années à venir, cette formation sera étendue à tous les ministères.

D’une durée de 5 à 6 mois, cette formation sera accentuée sur des contenus déjà étudiés dans les écoles de formation, plus précisément l’ENA et la faculté des sciences et techniques de l’éducation et de la formation. Même s’il y aura des modules qui seront donnés en virtuel, le maximum sera effectué en présentiel au niveau de ses écoles que sont à l’ENA, le CESAG et la FASTEF.