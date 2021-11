Assistance à l'utilisation de la plateforme CAMPUSEN dans les Espaces Sénégal Services.

Dans le cadre d’un partenariat entre le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) et l’Agence de l’Informatique de l’État (ADIE), un service d’assistance à l’utilisation de la plateforme CAMPUSEN pour l’orientation des nouveaux bacheliers dans les universités publiques et ISEP, est proposé dans les Espaces Sénégal Services jusqu’au 8 novembre 2021. Ce service est disponible depuis le 19 octobre dans les espaces Sénégal Services des départements de Dakar (Colobane), Guédiawaye, Saint-Louis, Louga, Fatick, Kaolack, Thiès, Matam, Ziguinchor, Médina Yoro Foulah, Dagana, Kaffrine, Mbour et Vélingara.