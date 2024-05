Assises justice et reddition des comptes : La position tranchée de l’Afp pour le Jubel

L’alliance des forces de progrès (AFP) à l'issue de la réunion de son bureau politique a magnifié l’ouverture des assises de la justice. Le parti de Moustapha Niasse note que ces assises réussiront si la justice devient plus accessible. « C’est le lieu de saluer la validation des vertus du dialogue, approche qui sied à la respiration consensuelle solidaire de notre société. Le pari sera gagné si la justice devient plus accessible et voit ses moyens matérialisés considérablement renforcés » explique Dr Malick Diop.





Le porte-parole des progressistes ajoute que la reddition des comptes est un principe intangible dans le fonctionnement normal de la République. « Elle doit être menée sans arrière-pensée de manière impersonnelle conformément aux lois et règlements de notre pays. Elle doit être poursuivie » conclut l’ancien parlementaire.