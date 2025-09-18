Assemblée nationale : Tafsir Thioye valide le code des investissements et crache sur le code général des impôts

Lors de l’examen des trois projets de loi, notamment le code des investissements, le code général des impôts et l’accès ou l'utilisation du réseau des télécommunications

publiques (RUTEL).



Devant le ministre des finances et du budget, Cheikh Diba, le député Tafsir Thioye a indiqué que le Sénégal disposait d’un code des investissements en 2024 et qui était un bon code. Toutefois, il y’a besoin de créer de la richesse dans le pays. Il était donc impertinent d’arrêter des chantiers et autres activités génératrices de revenus. Les investissements vont fuir face à cette situation, estime le député qui n’a pas manqué de rappeler l’apport des hommes d’affaires qui sont en prison. « Il fallait trouver une solution. Il faut être vigilant et favoriser un climat de production et de création de richesse », a déclaré Tafsir Thioye.



Concernant le projet de loi n° 17/2025 modifiant la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des impôts, le parlementaire a émis des réserves.