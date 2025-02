Assemblée nationale : TAS dépose une proposition de loi pour abroger l’amnistie des crimes politiques (2021-2024)

Conformément au programme de législature de la coalition Sénégal Kese, le député et président du parti République des Valeurs (RV), TAS, a déposé ce mardi 18 février une proposition de loi visant à abroger la loi d’amnistie couvrant les événements survenus entre 2021 et 2024.



Selon le parlementaire, cette initiative répond à une forte demande de justice de la part des Sénégalais. « Il est temps de poser un acte fort face aux atrocités commises ces dernières années. Ces crimes graves ne sauraient rester impunis », a-t-il déclaré.



Adoptée sous le précédent gouvernement, la loi d’amnistie avait suscité de vives controverses, certains y voyant une entrave à la justice et une impunité accordée aux responsables de violences politiques. L’abrogation, si elle est votée, pourrait ouvrir la voie à des poursuites judiciaires contre les auteurs présumés.