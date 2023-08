Assemblée nationale: Mame Diarra Fam Annonce le retour de Karim Wade et fait des Révélations

Prenant part à l’examen du projet de loi devant permettre de réhabiliter Karim Wade et Khalifa Sall dans leurs droits civils et politiques, l’honorable députée, Mame Diarra Fam a exprimé, cet après-midi, sa satisfaction en renseignant de l’arrivée prochaine de son leader.



« Karim sera bientôt au Sénégal. », a-t-elle confié.



La parlementaire s’est aussi prononcée sur l’incarcération de l’opposant, Ousmane Sonko qu’il invite à la patience.



« Abdoulaye Wade s’est opposé pendant 26 ans (…) le pays l’adule et c’est l’oeuvre de Dieu, c’est dure de le voir dans ces circonstance parce que Ousmane Sonko a travaillé et a participé à beaucoup d’événements politiques du pays. Je l’invite à la patience et se soumettre à la volonté divine. », a dit Mame Diarra Fam.