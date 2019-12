Assemblée nationale / Mamadou Diaw : « Moustapha Cissé Lô n’honore pas le Sénégal au niveau de CEDEAO »

Lors du vote de budget du ministère de l’économie numérique et des télécommunications, certains échanges de paroles ont attiré l’attention notamment entre Moustapha Cissé Lô et le député-maire de Matam Mamadou Diaw. Ce dernier s’est demandé ce qui provoque la rage du représentant du Sénégal au niveau du parlement de la CEDEAO. L’honorable Mamadou Diaw a fait montre de son désaccord concernant le discours qu’a l’habitude de proférer Moustapha Cissé Lô. Le parlementaire en rajoute que le Sénégal n’a pas voulu de lui au niveau de la CEDEAO et il pense que Moustapha Cissé Lô n’honore pas le Sénégal au niveau de cette institution internationale…