Assemblée nationale: Les députés en plénière ce lundi pour l'ouverture de la session extraordinaire 2023

Les députés la 14e législature sont convoqués en séance plénière ce lundi 17 juillet à 10 h 00. L'ordre du jour porte sur l'ouverture de la première Session extraordinaire de l'année 2023 de l'Assemblée nationale. Il sera question de fixer la date de la plénière sur les articles L28, L29 et L57, sur le parrainage etc.



L’accès à l'Assemblée nationale sera réglementé. Seuls les journalistes, techniciens et photographes détenteurs de la carte nationale de presse pourront accéder à l'Institution parlementaire.