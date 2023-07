Assemblée nationale : Les députés convoqués en session extraordinaire et en procédure d'urgence ce lundi

Il y a moins d’un mois les députés de la 14e législature fermaient la session ordinaire 2022-2023. La deuxième institution du Sénégal va reprendre du service le lundi 17 juillet 2023 à 10H00. Les députés sont convoqués en procédure d’urgence et en session extraordinaire pour l’examen des projets de loi issus des conclusions du dialogue. Ainsi, dans la semaine du lundi 17 juillet l’Assemblée nationale va se retrouver avant la convocation de la conférence des présidents et ensuite le travail en commission technique et en plénière.







C’est naturellement le président de la commission des lois Abdou Mbow qui présidera la commission technique. Pour les travaux, seront présents, les ministres de la justice Ismaïla Madior Fall et Antoine Félix Diome, ministre de l’intérieur.