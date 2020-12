Assemblée nationale : Le député Aymérou Gningue salue la gestion transparente des fonds force Covid-19 par le ministre Alioune Sarr.

Le président du groupe parlementaire BBY, Aymérou Gningue a félicité le ministre Alioune Sarr pour la transparence dans la gestion et la distribution des fonds force Covid-19 destinés à son département ministériel.



« Je voulais saluer la gestion transparente et la distribution des fonds forcés Covid-19 par ton département ministériel. C'est le lieu de vous féliciter ainsi que le président Macky Sall et tous les départements ministériels qui ont contribué à la gestion de ces fonds », a laissé entendre le président du groupe parlementaire BBY Aymérou Gningue qui invite également à une politique nationale de développement du tourisme religieux...