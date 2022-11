Assemblée nationale : Démarrage des travaux des sessions plénières pour l’adoption des projets de budget 2023

Après les travaux de commission, l’assemblée nationale entame ce jeudi 17 novembre 2022, les séances plénières pour l’examen et l’adoption des projets de budget 2023. Cette session plénière démarre par l’examen de la loi de finances 2023, notamment le budget de fonctionnement des institutions de la République telles que la présidence de la République, l’Assemblée nationale, le Haut conseil des collectivités territoriales, le conseil économique, social et environnemental, la Cour suprême, le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes, et la primature.Pour cette année, des débats houleux sont attendus avec la nouvelle configuration au sein de l’hémicycle où le pouvoir et la majorité sont au coude à coude. Ce matin, les travaux ont commencé depuis 9 heures, et c’est au tour du ministre de l’économie et des finances, Mouhamadou Moustapha Ba, de faire face aux parlementaires pour défendre le projet de loi de finances 2023…