Assemblée nationale : De 2021 à 2023, les cas de feux de brousse ont diminué de 712 à 66

Comment faire pour éradiquer les feux de brousse a constitué la majeure partie des sujets abordés par les députés à l'Assemblée nationale lors du vote du budget du ministère de l'Environnement et du Développement durable.

Prenant la parole, le ministre Alioune Ndoye a parlé des cas de feux de brousse qu'il y a eu au Sénégal entre 2012 et 2023. Ainsi, il a noté qu'en 2021, 712 feux de brousse ont été enregistrés, en 2022 il y en a eu 509 et au 12 novembre 2023, seuls 66 cas de feux de brousse l'ont été. Une baisse considérable du désastre en 2023. "On ne peut pas faire de comparaison rigide. Mais il faut un renforcement en terme de matériel et de personnel. Dans ce domaine, nous saluons l'engagement du Chef de l’État Macky Sall.

Par ailleurs, il a tenu à préciser que les équipes sont dotées en équipements nécessaires et en personnel. Ainsi, il compte sur l'appui du ministère des Finances avant de souligner que le budget a augmenté de 9 milliards cette année...