Assemblée nationale : Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly rappelle à Mansour Faye les promesses du Chef de l'État Macky Sall au Fouta.

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, passe devant les députés de l'Assemblée nationale, ce lundi 07 décembre 2020. À cette occasion, le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly a rappelé à Mansour Faye les promesses du Chef de l'État Macky Sall au Fouta. Selon lui, en 2012, le Président avait promis au Fouta le boutumage de l'axe Diatar, Boillot, Alwar. Et, en tant que fidèle serviteur du président de la République, je suis certain que vous allez réaliser ses axes. Il a également rappelé la route de Sadio-Taïf longue de 10 km, qui attend depuis le président Senghor...