Assemblée Parlementaires Francophone : les experts veulent pour une couverture universelle de l'eau d'ici horizon 2030

Le séminaire parlementaire régional sur la sécurité de l'eau pour la paix et le développement s'est ouvert ce mercredi 18 octobre 2023. Cette rencontre est l'initiative conjointe de l'Assemblée nationale du Sénégal et l'Assemblée Parlementaire de la Francophonie. Ainsi, plusieurs experts dans le domaine de l'hydraulique sont au tour de la table pour échanger sur les défis de la gestion de l’eau, notamment ceux liés à la pénurie et à la pollution afin d'atteindre la couverture universelle de l'eau d'ici horizon 2023.





Venu présider la cérémonie d'ouverture du séminaire parlementaire régional sur la sécurité de l'eau pour la paix et le développement, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal Amadou Mame Diop a laissé entendre que cette rencontre revêt une importance de premier plan de nos différents pays. Il mentionne qu'il est heureux que les parlementaires ont toujours inscrits dans les débats les problématiques de la gestion des ressources en eaux. "En Afrique de l’Ouest, les enjeux liés à l’eau sont encore plus complexes au regard de la vulnérabilité des écosystèmes, des faiblesses dans l’aménagement des territoires, de l’insécurité et de l’instabilité", a-t-il déclaré avant de souligner que la question de la sécurité de l’eau se pose avec beaucoup plus d’acuité en Afrique de l’Ouest.





Ainsi, il reste convaincu qu'il faut une véritable synergie d’actions des Etats, de la Société civile, des Partenaires au développement pour faire face aux difficultés liées à la disponibilité et la qualité des ressources en eau, l’insuffisance ou l’absence de réseaux d’assainissement, à la faiblesse des capacités institutionnelles.





Pour sa part, Nantarie Touré Représentante de L'Assemblée Parlementaire Francophone a fait savoir que ce présent séminaire permettra aux parlementaires de la région d’appréhender la question de la sécurité de l’eau pour la paix et le

développement de façon plus complète, et ce, dans l’optique de trouver des solutions

innovantes répondant aux défis posés par la gestion de l’eau.