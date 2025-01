Assemblee Nationale: « Que ça soient Yungar Dione, Massamba, Demba,Bruce Lee, Bolo, Jacky Chan, Kirikou...tous les droits seront scrupuleusement respectés » (Me Tall )

Ce 24 janvier, l'Assemblée nationale a examiné et voté la levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom. Ce débat a été marqué par une intervention solennelle de Me Abdoulaye Tall, président de la commission Ad Hoc, qui a défendu la transparence et la rigueur de la procédure.



Me Tall a tenu à rappeler que les droits du député concerné ont été respectés à chaque étape, conformément aux dispositions des articles 61 de la Constitution et des règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Il a réfuté toute accusation de précipitation, soulignant que la procédure avait suivi un calendrier précis et rigoureux.



Dans son discours, il a insisté sur la présomption d'innocence qui demeure jusqu'à ce que la justice se prononce définitivement. "Nous ne sommes ni juges, ni enquêteurs", at-il déclaré, avant d'inviter ses collègues députés à voter en faveur de la levée de l'immunité pour permettre à la justice de poursuivre son travail en toute indépendance.



Cet acte, selon lui, symbolise la responsabilité de l'Assemblée nationale face à son devoir de garantir une justice équitable et respectueuse des droits de tous, au-delà des appartenances politiques.