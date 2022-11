Assemblée Nationale : Ousmane Thiam de la coalition Wallu vote le budget du ministère de l'intérieur et s'explique.

Le député Ousmane Thiam a voté hier par procuration le budget du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique.



Il a tenu aujourd'hui à s'expliquer sur sa décision en tant que parlementaire de l'opposition.



L'honorable député dira qu'il est certes un député de l'opposition, mais a décidé de prendre ses responsabilités pour l'intérêt du pays en général de Kébémer en particulier.





"...Je prends mes responsabilités, car je suis libre. C'est la population de Kébémer qui m'a amené ici et je n'écoute que Kébémer et ma base. Je n'écoute aucune autre consigne, car je veux être quitte avec ma conscience. J'ai donné ma procuration à Seydou Diouf en tant président de la commission des finances..."





Pour rappel, le budget du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique a été adopté hier par le vote de 85 députés contre 79. Il s'élève à plus de 310 milliards de Fcfa...