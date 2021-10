Assainissement / Tournée : Dr Ababakar Mbaye promet de réaliser la vieille doléance d'une station de boue de vidange à Notto Gouye Diama.

Dans le cadre de son projet pour accroître l'accès aux services d'assainissement améliorés, le directeur national de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas), le Dr Ababakar Mbaye accompagné de ses partenaires de la Banque mondiale, a effectué une visite de chantiers dans la cité du rail et dans la commune de Notto Gouy Diama où également dans ce contexte marqué par la pandémie à Covid-19, des kits d'hygiène ont été offerts aux établissements scolaires.



En effet, cette initiative entre en droite ligne avec son projet de réalisation de latrines, d'ouvrages individuels et de branchements sociaux en milieu rural et urbain dans certaines régions (Dakar, Kaolack, Fatick, Kaffrine et Thiès).



En clair, au moins 4 à 5. 000 toilettes sont, à terme, prévus dans ce projet. À Notto Gouye Diama où plus de 500 latrines ont été construites, le Dg de l'Onas promet de réaliser une station de boue de vidange, une vieille doléance qui, selon lui, sera bientôt rangée aux oubliettes...