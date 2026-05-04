Arrêt sur image : Quand Me Wade foulait le sol Saint-Louisien pour les 22 ans du PDS

Des images d’archives ressurgissent et replongent dans l’histoire du Parti démocratique sénégalais. On y découvre le Secrétaire général national, Me Abdoulaye Wade, foulant le sol de la ville de Saint-Louis à l’occasion du 22e anniversaire du parti libéral, entouré de quelques-unes des figures les plus marquantes de sa galaxie politique : Me Ousmane Ngom, Idrissa Seck, Aminata Tall et d’autres cadres du PDS. Une époque où le « Gorgui » et ses fidèles bâtissaient, pierre après pierre, ce qui allait devenir l’une des forces politiques les plus déterminantes de l’histoire contemporaine du Sénégal.