Arrestation de Pape Alé Niang : Le ROADDH et la CoSeDDH dénoncent « une violation de la Déclaration des principes sur la liberté d’expression de l’Union Africaine »

L’arrestation du journaliste Pape Alé Niang placé par la suite sous mandat de dépôt pour divulgation sans autorisation de documents militaires dans une vidéo-live sur son compte Facebook et pour recel de documents militaires estampillés secret, continue de susciter une vague d’indignation du côté des associations de presse et de la société civile Sénégalaise. En effet, après le rassemblement de ce matin des journalistes pour dénoncer cette « arrestation arbitraire », le Réseau Ouest-Africain des Défenseurs des Droits Humains (ROADDH) et la Coalition Sénégalaise des Défenseurs des Droits Humains (CoSeDDH) ont eux aussi exprimé leurs préoccupations par rapport au placement sous mandat de dépôt, le vendredi 09 novembre 2022, du journaliste Pape Alé Niang, Directeur du média en ligne Dakar Matin.

Dans un communiqué rendu public, les deux organisations de la société civile estiment que cette privation de liberté est une violation de la déclaration de principe sur la liberté d’expression de l’Union Africaine. « Le ROADDH et la CoSeDDH dénoncent l’arrestation et le placement sous mandat de dépôt du journaliste Pape Alé Niang comme constituant une violation de la Déclaration des principes sur la liberté d’expression de l’Union Africaine qui affirme en son article 1 : « La liberté d’expression et d’information, y compris le droit de chercher, de recevoir et de communiquer des informations et idées de toute sorte, oralement, par écrit ou par impression, sous forme artistique ou sous toute autre forme de communication, y compris à travers les frontières, est un droit fondamental et inaliénable [...] », renseigne le document.

Par ailleurs, les signataires du communiqué qui condamnent fermement l’arrestation et le placement sous mandat de dépôt, attirent l’attention des autorités sénégalaises sur cet aspect que l’on retrouve dans la définition du journalisme d’investigation donnée par l’UNESCO. « Les organisations signataires de la présente condamnent fermement l’arrestation et le placement sous mandat de dépôt de Pape Alé Niang et demandent aux autorités sénégalaises de le remettre en liberté immédiatement et sans condition. En outre, elles appellent les autorités sénégalaises à cesser d’utiliser de façon abusive la sécurité nationale et l’ordre public pour restreindre la liberté d’expression ou le droit à l’information, et à respecter le travail des journalistes, en particulier le droit de ne pas révéler leurs sources d’information. Le ROADDH et la CoSeDDH attirent l’attention des autorités sénégalaises sur cet aspect que l’on retrouve dans la définition du journalisme d’investigation donnée par l’UNESCO : « Le journalisme d’investigation implique d’exposer au public des affaires dissimulées de manière délibérée par une personne en position de pouvoir ou cachées accidentellement car elles étaient noyées dans une masse de faits et de circonstances qui en obscurcissaient la compréhension. Il nécessite d’utiliser des sources et des documents confidentiels ou publics ». Les deux organisations rappellent que, le journalisme d’investigation, étant un travail essentiel pour la transparence de la conduite des affaires publiques dans un État démocratique, doit par conséquent être protégé », conclut le document...