Arrestation de Bougane Guèye Dany : Samm Sa Kaddu exige sa libération et dénonce « l’instrumentalisation des pouvoirs régaliens de l’État »

Par un communiqué transmis à Dakaractu, la coalition Samm Sa Kaddu a exprimé ses préoccupations par rapport au quotidien des sinistrés du nord du pays en pointant le " laxisme de l'État central tout en déplorant l'arrestation de l'opposant Bougane Guèye Dany. " La coalition « Sàmm Sa Kàddu » s’indigne profondément du mépris flagrant affiché par le régime actuel face aux souffrances endurées par les populations sinistrées le long de l’affluent du fleuve Sénégal. Ce régime, non content de réagir trop peu et trop tard face aux cris de détresse de ces citoyens, a osé faire bloquer par les forces de sécurité le convoi humanitaire, formé par la Coalition, destiné à apporter une aide urgente aux habitants de Bakel. Nous dénonçons avec la plus grande fermeté cette atteinte grave aux libertés individuelles et collectives, en particulier celle de circuler librement sur l’ensemble du territoire sénégalais.



La conférence des leaders de la coalition

Samm Sa Kaddu fustige aussi la brutalité qui a été infligée à Anta Babacar Ngom et Thierno Bocoum. Et d'exiger la libération de Bougane. " Mais plus encore, cet acte de répression s’est accompagné de l’arrestation arbitraire du Président Bougane Gueye Dany, ainsi que d’une scandaleuse brutalité infligée aux leaders et membres de la coalition, la Présidente Anta Babacar et le Président Thierno Bocoum. Face à cette dérive autoritaire, la coalition « Sàmm Sa Kàddu » exige la libération immédiate et sans condition de Bougane Gueye Dany.



"Nous alertons l’opinion nationale et internationale sur la multiplication des violations des libertés fondamentales par un régime qui instrumentalise les pouvoirs régaliens de l’État pour régler des comptes politiques, au mépris des principes démocratiques. Nous appelons le régime à la sérénité et au respect de la loi. Il est grand temps qu’il se concentre plutôt sur les véritables préoccupations des populations, écrasées par la cherté de la vie et une situation économique calamiteuse", a-t-on déclaré. La conférence des leaders de la coalition « Sàmm Sa Kàddu » a aussi réaffirmé " sa détermination à continuer la lutte pour la justice, la liberté et la dignité du peuple sénégalais".