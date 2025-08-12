Approvisionnement en eau potable : Seneau annonce des perturbations à Dakar et sa banlieue, entre mercredi et jeudi 14 août

La fourniture en eau potable connaîtra des perturbations durant la période du grand Magal de Touba, a annoncé la Sen ‘eau dans son communiqué du 11 août 2025.

En effet, il renseigne que « les travaux prévus du mercredi 13 au jeudi 14 août 2025 nécessiteront l’arrêt du surpresseur de Carmel, qui accélère le transport de l’eau vers Dakar. En conséquence, des perturbations du service de distribution d’eau potable, allant de la baisse de pression aux manques d’eau seront notées dans les localités suivantes : Rufisque, Dakar et sa banlieue ».

Toutefois, « la situation reviendra progressivement à la normale dès la fin des travaux et la remise en service de l’ouvrage dans la soirée du jeudi 14 août 2025 ».

Ainsi, « un dispositif de camions citernes sera mis en place pour soulager les populations habitant les zones les plus impactées ».