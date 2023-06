Approvisionnement du marché: Le ministre du commerce note des pratiques spéculatives sur l’oignon mais rassure sur la pomme de terre

Le ministre commerce, de la consommation et des PME a fait face à la presse ce matin pour donner des éléments d’information sur l’approvisionnement du marché en oignons et pomme de terre. Une rencontre qui se tient à quelques jours de la fête de Tabaski où le besoin en oignons et pommes de terre est important au Sénégal.



Sur les produits de grandes nécessités, Abdou Karim Fofana note que le marché de l’oignon fait l’objet de spéculations. En effet, le besoin en oignons actuellement est de 30.000 tonnes. Alors que la production locale est de 50.000 tonnes. Cependant, « la rétention de stocks est à déplorer » souligne le ministre du commerce. Toutefois , le gouvernement du Sénégal a l’obligation de protéger les consommateurs. « Il nous faut lutter contre les pratiques spéculatives. Nous sommes presque à 700f le kilo ce qui n’est pas normal » regrette le ministre Abdou Karim Fofana qui annonce l’importation de 10.000 tonnes



Pour la pomme de terre, le ministre précise qu’il n’y a pas besoin d’ouvrier le marché de l’importation. Il y a déjà plus de 60 mille tonnes dans certaines régions. A ce niveau, le ministre du commerce et de la consommation rassure de la production permet aux populations sénégalaises de combler leur besoin en cette denrée prisée.