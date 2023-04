Appel aux vertus des anciens et le sens de l'honneur : Thierno Alassane Sall invite le président de la République à en faire autant

La réaction du président du parti de la République des valeurs, suite au discours de veille de la fête de l’indépendance du Sénégal, n’a pas tardé.

Thierno Alassane Sall, décryptant l’appel du président de la République sur les vertus profondes des anciens et le sens de l'honneur et leurs sacrifices, invite le Chef de l’État à en faire autant.

« Dans son adresse à la Nation de ce 3 avril, M. Macky Sall a magnifié les vertus profondes de nos anciens et évoqué leur sens de l'honneur et leurs sacrifices », dit-il.





Avant de noter que « l’histoire dira bientôt si ce ne sont là de sa part que de vaines incantations, et s'il n’a pas sacrifié sa parole d'honneur et hypothéqué davantage l'avenir d'une Nation qui lui a tout donné », fait-il savoir sur son compte Twitter.