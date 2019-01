Appel à la « révolte » : les femmes de Benno Bok Yaakaar condamnent les propos des leaders de l’opposition

Les femmes de Benno Bok Yaakaar ont invité les partis politiques regroupés autour du C25 au respect du droit et des institutions sénégalaises. Ceci après leur sortie musclée dans la presse du jour menaçant de saboter le processus électoral devant conduire à l’élection présidentielle du 24 février. Les femmes de Benno Bok Yaakaar ont ainsi condamné « des propos séditieux de l’opposition qui traduisent à suffisance toutes leurs irresponsabilités et leurs inaptitudes à diriger ce pays ». Dans une note rendue publique, les femmes de la majorité, qui se disent conscientes que les Sénégalais sont devenus matures depuis un 23 juin 2011, « demeurent convaincues que l’appel à la révolte de l’opposition sera sans effet dans un Sénégal, symbole de paix, héritage que nous ont légué nos valeureux et dignes guides religieux à l’instar de Cheikh Ahmadou Bamba, El hadji Malick Sy, Abdoulaye Niasse, Mame Limamoulaye, Seydou Nourou Tall, le cardinal Hyacinthe Thiandoum et tant d’autres… » Pour finir, elles ont invité, les Sénégalaises et Sénégalais à garder leur sérénité et assurent que l’Etat jouera pleinement son rôle de maintien de l’ordre et garant de l’intégrité des biens et des personnes.