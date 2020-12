Anniversaire / APR : Les militants saluent les performances du PR et invitent les responsables à promouvoir ses actions.

Les militants de la première heure du parti ont tous marqué de leur présence la célébration de l'anniversaire marquant les 12 ans d'existence de l'Alliance pour la République.



C'est le cas du président du mouvement "And Falat Macky", Abdou Lahad Mbacké et de la militante Ndiaye Ngom Laobé venus témoigner leur reconnaissance et leur soutien au président de la formation politique, Macky Sall. Ils ont magnifié les efforts consentis par le Chef de l'Etat depuis 2012 et l'invitent à poursuivre sur la lancée.



Ces partisans de l'APR se sont prononcés sur les réalisations du PR, mais aussi sur l'actualité, notamment l'émigration clandestine. Ils s'exprimaient au siège de la formation politique au pouvoir sis à Mermoz.